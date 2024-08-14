Шахеды российские оккупанты сейчас используют примерно в том же количестве, как и всегда, лишь чуть-чуть в начале августа возросло количество налетов.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Анастасии Федор.

"Я не могу сказать, что у них что-то заканчивается. У них сейчас достаточно все стандартно и ожидаемо. Единственное, что я могу сказать, они накапливают Х-101/555 да КРМБ "Калибр". Они именно сейчас занимаются накоплением этого ресурса, поэтому что в июле он был немного использован, преимущественно это было использовано 8 июля во время удара по Киеву и в небольшом количестве", – заявил Александр Коваленко.

По словам эксперта, сейчас есть опасения и ожидания, что оккупанты устроят ракетный террор на День Независимости Украины.

"Накануне, в день или после – в этот промежуток времени. Скорее всего, все же на День независимости, хотя они могут растянуть сразу на три дня эти систематические удары. Поэтому к этому надо готовиться", – отметил Александр Коваленко.

Эксперт добавил, что также наблюдаются единичные удары Искандерами, Х-59/Х-69, Х-31, и здесь все достаточно среднестатистично: каждый месяц рф запускает примерно 15-20 Искандеров, иногда смешивают их с Искандер-К – это сухопутная версия "Калибра", а также теперь и корейскими KN-23.

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