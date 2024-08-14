Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация на фронте, когда она может измениться, а также как на это могут повлиять F-16.

Самая сложная ситуация сейчас на Торецко-Покровском направлении, а второе по сложности – это Краматорское направление и Часов Яр.

Ситуация на этих локациях будет оставаться сложной до конца года и пока серьезных изменений ожидать не стоит. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Анастасии Федор.

"В ближайшее время не будет никакого перелома в зоне боевых действий, которого мы ожидаем, каких-то контрнаступательных действий или чего-то подобно. А F-16 тоже сразу не подействуют. Для этого должны быть соответствующие условия и факторы, которые влияли бы на использование F-16 более эффективно и, самое главное, безопасно", – отметил Александр Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что мы будем продолжать терять территории, потому что мы сейчас находимся в стадии обороны, к которой перешли еще в 2023 году, когда начались проблемы с поставкой нам американского оружия, а измениться наша оборонная стратегия может на рубеже 2024-25 годов, если мы сможем достаточно истощить врага.

"Нет такой обороны, которую невозможно прорвать - это априори, догма военного дела. Ты можешь максимально тормозить и сдерживать наступление врага, но ты никогда его не остановишь обороной. С другой стороны, оборону можно использовать для того, чтобы врага истощать, и именно этим мы максимально эффективно пользуемся в последнее время", – объяснил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.