Российские оккупационные войска продолжают давить по всем направлениям на Донетчине, и сейчас для врага Донецкая область является ключевой локацией.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Елене Кирик.

"Даже рейд на Волчанск на Харьковщине – это был такой маневр второстепенный, главное – Донетчина для них была и остается на данный момент. Если все удастся здесь, то, возможно, следующим будет Запорожское направление, но сейчас Донетчина – это ключевое", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что в направлении на Часов Яр и га Торецком направлении оккупанты продвигаются очень медленно, а единственное место, где они имели серьезный успех - это Очеретино, Покровское направление.

"Поэтому если Донецкая область – это для врага приоритет в целом, то Покровское направление, где им что-то удалось сделать, это приоритет приоритетов, главное. Именно поэтому туда без ограничений бросают все резервы, все, что у них есть, все ресурсы. Враг, безусловно, имеет преимущество и по количеству личного состава, по количеству техники, об этом и командование наше говорило, и самое тяжелое для нас, хуже всего то, что враг имеет преимущество по артиллерии и минометам, и по количеству снарядов и мин, и по количеству стволов, и преимущество в воздухе", – объяснил Кирилл Сазонов.

По словам военного, на Покровском направлении оккупанты понемногу продвигаются, к сожалению, почти каждый день. Фронт враг не прорвал – это главное, но украинские защитники постоянно вынуждены отходить.

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