Ранее стало известно, что российские оккупанты начали бить по Украине новыми авиабомбами, не обычными КАБами, а с двигателем, они летят вдвое дальше и точнее.

Количество КАБов с начала активного их применения россией, а это январь этого года, уже идет на несколько тысяч, но все равно оккупанты не могут продвигаться так быстро, как им бы хотелось.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Елене Кирик.

"КАБы действительно очень болезненное оружие. Имел возможность своими глазами видеть на практике, как выглядит его применение – в 5 км от взрыва 500-килограммовой бомбы ощутимо, как вздрагивает помещение даже в подвале, в котором находишься. Но есть нюанс - я бы не сказал, что они абсолютно точные, здесь не надо переоценивать противника и делать из этого оружия какую-то вундерваффе", – заявил Петр Черник.

По словам военного эксперта, если бы это оружие могло что-то изменить по линии боестолкновения, то оно уже это сделало бы.

"А организовать что-то подобное, скажем, как в 1972 году организовали американцы, когда бомбили Ханой, когда высыпали 20 тысяч тонн за 10 дней – если одну бомбу брать 250 кг, то это 80 000 бомб за чуть больше недели, то ничего подобного россияне не могут сделать и не сделают", – подчеркнул Петр Черник.

Кроме того, эксперт отметил, что теперь благодаря F-16 мы рано или поздно начнем решать проблему с российскими Су-34, являющимися главным носителем КАБов.

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