Получив деньги, аферисты не только не выполняли свои обязательства, но и насмехались над пострадавшими, выражая поддержку России, удаляли переписку и блокировали заказчиков.

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили организованную преступную группу, которая через интернет продавала несуществующие дроны и автомобили для военнослужащих ВСУ. Мошенники сумели обманом выманить у защитников примерно 46 миллионов гривен. Как сообщили в Нацполиции, чтобы разоблачили преступников, украинские и молдавские правоохранители создали совместную следственную группу.

В настоящее время установлено 67 случаев преступной деятельности мошенников. В рамках международной спецоперации на территории Молдовы задержаны восемь злоумышленников.

С 2023 года эти лица обманывали украинских военнослужащих, их семьи и волонтеров, под видом продаж несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.

Выяснено, что к преступлениям причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину восемь фигурантов, ранее проживавших в Одесской области, переехали в Молдову и приступили к реализации своих мошеннических схем оттуда.

Организатором преступной деятельности был 34-летний уроженец России, распределивший обязанности между сообщниками. Он координировал поставки в Молдову сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию по продвижению своих мошеннических услуг в интернете.

Мошенники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. Они общались с потенциальными покупателями через мессенджеры и договаривались о подписке на привоз автомобилей из-за границы или приобретение дронов.

Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники потребовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Получив деньги, аферисты не только не выполняли свои обязательства, но и насмехались над потерпевшими, выражая поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков.

Фигуранты снимали деньги в банкоматах Молдовы или использовали их при онлайн-расчетах. Легализовали деньги, покупая авто премиум-класса и золотые изделия.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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