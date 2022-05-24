Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная актриса театра и кино, а также украинская телеведущая. Звезда имеет звание Мастер спорта по художественной гимнастике. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Лилия поделилась светлым снимком, рассказав о трех месяцах войны.

"90 дней войны. Три месяца как один длинный день. 24 февраля никак не завершится, хотя уже растаял снег, ворвалась весна, тюльпаны, ландыши и даже пионы уже отцвели. Но если мы живы – надо жить! Война изменила всех нас, ранила наши души, разорвала мечты, разорвала семьи, друзей, любимых, но каждый новый прожитый день – это все-таки такое счастье! Спасибо за него, чувствуйте его, запоминайте, наполняйте. Не судите тех, кто улыбается, шутит, кто выпил кофе с подругой, кто сходил на маникюр или побаловал себя новой футболкой/платьем/пирожным. Это то – что было обыденностью в мирное время и то, что немного дает сил, чтобы не сойти с ума, сейчас, в войну. Согласитесь, наши воины больше всего нуждаются сейчас в надежном, крепком и сильном тыле! Держимся! Живем!", - написала Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хочется вас обнять. Все будет хорошо! Украина победит, мы все это знаем и верим. Все будет Украина", "Держимся! Все будет Украина", "Лиличка, вы как всегда метко Каждое слово в сердце", "В какой-то из книг прочла, что женщинам просто необходимо баловать себя сладостями! Ибо мозг женщины вмещает много мыслей одновременно! А для этого нужно больше энергии)) Мне показалось очень логичным. Теперь сладости всегда дома есть))".

Напомним, Ребрик честно рассказала, что изменилось в ее жизни после 24 февраля

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