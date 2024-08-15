Как рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, в Донецкой области их основная задача заключается в полной оккупации территории, а в Харьковской области они намерены продвинуться как можно ближе к городу.
"В Харьковской области враг также активно действует. Основная цель россиян — захват Волчанска с дальнейшим продвижением вглубь тыловых частей украинской группировки, удерживающей оборону на Купянском направлении. Россия могла бы предложить снять давление с Харькова в обмен на ослабление санкций, что улучшило бы ее позиции на переговорах" - делится эксперт.
Однако продвижение российских войск сталкивается с серьезными препятствиями, и в одном из направлений украинские силы уже достигли значительных успехов. Несмотря на активные действия, россиянам не удается достичь такого же продвижения. Например, недавно противник направил значительное количество легкобронированной и бронированной техники в сторону Липецкой общины.
Ранее Жданов также поделился, что, к сожалению, на Донецком фронте зафиксированы некоторые продвижения российских войск. Если они смогут продвинуться еще на 3-4 километра в районе Торецка, это позволит им направить силы на юг и вытеснить украинские войска из Карловки.
Обстановка может показаться рисковой, так как дальше местность становится практически равнинной вплоть до Покровска.
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