Однако продвижение российских войск сталкивается с серьезными препятствиями, и в одном из направлений украинские силы уже достигли значительных успехов.

Российские оккупационные силы проявляют значительную активность в Харьковской и Донецкой областях, стремясь достичь своих целей в каждом из этих регионов.



Как рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, в Донецкой области их основная задача заключается в полной оккупации территории, а в Харьковской области они намерены продвинуться как можно ближе к городу.

"В Харьковской области враг также активно действует. Основная цель россиян — захват Волчанска с дальнейшим продвижением вглубь тыловых частей украинской группировки, удерживающей оборону на Купянском направлении. Россия могла бы предложить снять давление с Харькова в обмен на ослабление санкций, что улучшило бы ее позиции на переговорах" - делится эксперт.

Однако продвижение российских войск сталкивается с серьезными препятствиями, и в одном из направлений украинские силы уже достигли значительных успехов. Несмотря на активные действия, россиянам не удается достичь такого же продвижения. Например, недавно противник направил значительное количество легкобронированной и бронированной техники в сторону Липецкой общины.

Ранее Жданов также поделился, что, к сожалению, на Донецком фронте зафиксированы некоторые продвижения российских войск. Если они смогут продвинуться еще на 3-4 километра в районе Торецка, это позволит им направить силы на юг и вытеснить украинские войска из Карловки.

Обстановка может показаться рисковой, так как дальше местность становится практически равнинной вплоть до Покровска.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.