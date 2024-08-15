С начала лета обстрелы Сумской области со стороны российских оккупационных сил значительно усилились. Противник применяет системы реактивного залпового огня с интенсивностью, превышающей две тысячи ударов, а также использует управляемые авиабомбы, общее количество которых варьируется от 250 до 300 единиц.

Как высказался военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, такая активность свидетельствует о стремлении России усилить давление на Украину в этом регионе, что требует ответных мер.

В сложившейся ситуации Украина вынуждена самостоятельно принимать меры по усилению линии государственной границы. Эти меры направлены прежде всего на снижение количества и интенсивности обстрелов территории Украины, а также на предупреждение возможных действий противника.

"Сейчас у нас в направлении Курска предпринимают различные шаги, чтобы усложнить врагу проведение разведывательных операций вдоль линии границы и не дать ему возможность выявить слабые места для дальнейших столкновений. На текущий момент противник не смог реализовать свои намерения, хотя силы с других районов начали стягивать. Сообщалось ранее, что они сняли резервы с Херсонской и Запорожской области" - заметил эксперт.

Ранее Жданов сообщил, в Горловке произошел мощный обстрел, который, по предварительным данным, мог нанести удар по местному машиностроительному заводу. Этот город сейчас стал основным местом сосредоточения российских войск, которые активно пытаются наступать на Торецк.

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