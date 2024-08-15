Возможно, мы не знаем точно, где именно наши военные находятся, но они уже в 15 км от Курской АЭС. От границы до Курской АЭС большое расстояние. С военной точки зрения важно учитывать логистику, ведь обеспечение этих позиций станет большой проблемой. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Эксперты, с которыми я общаюсь, говорят, что нам не нужно захватывать эти склады. Можно просто перерезать поставки и этого может быть достаточно. Логистика – это критический момент на фронте. Без нее нет патронов, снарядов, горючего, и техника становится бесполезной. Логистика является очень сложной задачей, и когда ты в наступлении, это создает дополнительные трудности», - заметил эксперт.

По его мнению, мы также можем перерезать логистику врага, и у них возникнут проблемы со снабжением. Когда они создадут постоянные позиции, им проще будет организовать логистику на собственной территории. Есть проблемы с логистикой, но мы частично пополнили свои запасы за счет захваченных складов.

«Враг планировал мероприятие на Сумщину из Курской области, одновременно с Харьковщиной. Планировалось захватить Волчанск, продвинуться вперед, создать угрозу Харькову, перерезать связь Харькова с Киевом, а затем перейти в Сумскую область, где уже не было бы резервов для борьбы. Но планы изменились, и в Харькове они застряли, не смогли захватить Волчанск, начались большие бои и значительные потери» - добавил также Сазонов.

Сейчас войска были вынуждены опрокидывать свои силы, в частности с Сумского направления, на подкрепление наступления на Волчанск и Купянск. Сумское направление не было забыто, но было отложено.

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