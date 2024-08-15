Потери Донбасса сопоставимы с теми, которые были во время потери части Украины на северном направлении.

Тактические успехи российской армии очевидны, хотя сейчас ситуация выглядит как оперативный прорыв, а не полное изменение фронта.



Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины рассказал, что по состоянию на текущее время, потери на Донбассе растут, и ситуация может ухудшиться.

"Обстановка вокруг Торецка и других регионов также остается напряженной, хотя на этих участках происходят только тактические успехи. Северо-восток и район Северского Донца также переходят под контроль российских войск. Потери Донбасса сопоставимы с теми, которые были во время потери части Украины на северном направлении" - сообщает эксперт.

Тогда, после выхода на Донбасс, украинские войска столкнулись с серьезными проблемами. Важно было бы растянуть фронт и удерживать россиян в других регионах, таких как Киев и Чернигов, чтобы избежать дальнейших потерь.

В данный момент украинские войска сталкиваются с нехваткой ресурсов и неэффективным стратегическим планированием, по мнению Свитана.Также текущие потери Донбасса могут быть связаны с недостаточной поддержкой и неадекватным усилением на Восточном фронте.

Ранее эксперт обратил внимание, если линия фронта будет выровнена, то для этого нужно будет развернуть войска с Южного направления в сторону рф, проводя необходимые фортификационные мероприятия.

"Для этого необходимо заставить российскую армию уйти с южных направлений и перебросить войска на север. Тогда линия фронта, направленная на рф, станет оптимальной для дальнейшего развития событий" - высказался эксперт.

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