Несмотря на перемещения и попытки России усилить свои позиции, вероятность масштабного контрнаступления остаётся низкой.



Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины рассказал, что силы, собранные Россией для этой операции, недостаточны для значительных наступательных действий.

Тем не менее, россияне не могут полностью игнорировать происходящее в Курской области, и определённые ответные действия с их стороны неизбежны.

"Сейчас основной вызов для украинских войск в этом регионе — это FPV-дроны, которые активно используются российскими силами. В частности, на этот участок фронта были переброшены специалисты по запуску беспилотников, ранее действовавшие на востоке Украины. Помимо этого, российская армия задействует авиационные средства, но украинская сторона активно противодействует этим угрозам" - делится эксперт.

Вследствие этих событий в Курской области, российские власти начали предпринимать меры для укрепления обороны. В частности, на специализированных сайтах появились объявления о наборе рабочих для рытья окопов, напомнил Свитан.

Также, по словам эксперта, по состоянию на текущее время, потери на Донбассе растут, и ситуация может ухудшиться.

"Обстановка вокруг Торецка и других регионов также остается напряженной, хотя на этих участках происходят только тактические успехи. Северо-восток и район Северского Донца также переходят под контроль российских войск. Потери Донбасса сопоставимы с теми, которые были во время потери части Украины на северном направлении" - сообщает эксперт.

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