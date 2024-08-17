Россия понимает уязвимость своей линии фронта и будет стараться ударить по тылам угледарской группировки.

Для России направление на Покровск является приоритетным. Это связано с тем, что этот город предоставляет возможность контроля над ключевыми военными объектами на юге и востоке Украины, включая Курахово, Карловку, Угледар.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины заметил, кроме того, город обеспечивает доступ к Доброполью и позволяет двигаться в сторону Константиновки, Дружковки, Часов Яра, Краматорска и Славянска.

"В то же время, угледарский плацдарм остаётся серьёзной проблемой для российской армии. С позиции Украины есть возможность продвижения в сторону Мариуполя, Волновахи и Новоазовска, до которых относительно небольшое расстояние. Это угрожает позициям России, так как украинские войска могут использовать Угледар для продвижения к Азовскому морю, где оборонные сооружения менее укреплены" - делится эксперт.

Свитан добавил, россия понимает уязвимость своей линии фронта и будет стараться ударить по тылам угледарской группировки. Выход на Покровск для них важен, так как он позволит нанести такой удар.

Курская операция, хоть и отличается от летнего контрнаступления 2023 года, также важна для России. Несмотря на меньший масштаб и усилия, она показала свою эффективность, так как украинские силы смогли быстро захватить позиции противника.

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