16 августа утром в Днепре раздались взрывы из-за ракетного удара рф. Враг выпустил баллистические ракеты, вероятно "Искандеры".

Мониторинговые каналы сообщали о двух ракетах, направленных на Днепр. После первой из них город потряс взрыв. Вторая ракета летела в направлении Полтавы, однако в 10.45 исчезла в пределах Днепропетровской области.

Также в небе над Днепром был замечен разведывательный беспилотник.

За минувшие сутки российские войска совершили 14 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли три человека, еще пять получили ранения, о чем сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин. В Краматорском районе разрушен дом в поселке Торское Лиманской общины. В Константиновке два человека получили ранения, повреждена заправка, два жилых дома и линия электропередач. Также погиб один человек в поселке Николаевка.

В результате обстрелов повреждено несколько домов в Курахово, Кураховке, Часовоярской и Звановской общинах. В целом пострадали многие жилые здания и инфраструктурные объекты в регионе.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, что произойдет в Курской области: «Это уже неизбежный момент» .

Также Politeka писала о том, что Мусиенко назвал операция ВСУ на Курщине удачной переговорной позицией .





