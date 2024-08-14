Військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що, поки путін і надалі применшує значущість та масштаби подій на Курщині, ЗСУ виборюють Україні сильну переговорну позицію.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, події у Курській області змусили путіна вже вдруге зібрати засідання, там розповідалося, скільки населених пунктів російська влада вже не контролює, як далеко зайшли ЗСУ, на що путін дуже панічно відреагував і сказав, що про це мають доповідати військові. До того ж, додає він, путін сказав, що це ДРГ, мало не бандформування, незначні обсяги наступів, начебто великі втрати і тому подібне.

«Потім вони почали перелічувати, яку ж вони техніку перекидають. Це дуже добре, варто було би ще на мапах під час засідання демонструвати маршрути перекидання, щоби нашим силам було видніше, куди завдавати ударів», - додає Олександр Мусієнко.

А далі, продовжує він, путін сказав, що цими діями Україна хоче покращити позицію за столом перемовин, але, мовляв, про що йдеться, якщо Курщину атакують терористи. На думку експерта, тут хай путін собі адресує свої же питання, бо ці його слова якраз про російську армію, бо це вона чинить провокації на ЗАЕС, тероризує мирне населення, вбиває військовополонених, катує, руйнує цивільні об'єкти, будинки, інфраструктуру, енергетику тощо.

«З тобою, путін, головним терористом, як можна говорити? Тільки мовою сили, мовою ультиматумів. І, безумовно, з точки зору забезпечення позиції, з точки зору виконання політичних завдань для того, щоб забезпечити те, що називається «сильна позиція за столом перемовин», українські Сили оборони і працюють», - підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, що в ООН говорять про настання ЗСУ у Курській області.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко розповів, що операція ЗСУ на Курщині має історичне підґрунтя.