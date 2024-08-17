Результаты операции в Курской области можно будет оценить только после того, как станут известны ее цели, которые украинский Генштаб пока не разглашал.

Сейчас россияне не перебрасывают свои силы с направлений Покровского, Торецкого, Часов Ярского или Лиманского, так как Донецкая область для них остается приоритетной. Как рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, несмотря на события в Курской области, российское командование продолжает стремиться к выходу на административные границы Донецкой области и не намерено менять эти планы даже ради спасения ситуации под Курском.

Российские военные, по всей видимости, полагают, что смогут справиться с кризисом в Курской области другими силами, что создает напряженность в Донецкой области.

"Менять эти планы ради спасения под Курском они не собираются. Видимо, думая, что смогут "потушить пожар" другими силами, поэтому в Донецкой области остается очень напряженная ситуация" - заметил эксперт.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала операции украинские войска продвинулись вглубь на 35 километров, взяв под контроль 1 150 квадратных километров и 82 населенных пункта. Для поддержания правопорядка на подконтрольных Украине территориях Курской области была создана военная комендатура.

"К сожалению, в это время ситуация в Покровском направлении остается сложной. Каждый день враг продолжает продвигаться, и хотя отдельные позиции могут теряться, фронт в целом держится. Важно, что линия фронта не прорвана, а защитники продолжают сражаться, несмотря на тяжелые условия" - ранее сообщил Сазонов.

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