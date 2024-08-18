Украинские силы вышли на оперативный простор и расширяют плацдарм, двигаясь в сторону других российских городов.

Летняя военная кампания близится к концу, и нехватка ресурсов уже ощутима. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины заметил в интервью, что российские войска сейчас организовали движение узкой колонной без укрепления флангов и без техники, полагаясь на авиационные бомбы и пехоту.

В ближайшие дни может возникнуть возможность отрезать эту головную колонну фланговыми ударами, но это окно возможностей будет закрыто, если Россия укрепит фланги.

"В Курской области российские войска столкнулись с обратным процессом. Украинские силы вышли на оперативный простор и расширяют плацдарм, двигаясь в сторону Рыльска и Белгорода. Проводятся грамотные действия по уменьшению ширины фронта и расширению плацдарма. Украинские силы также предпринимают действия на границе, в районе севернее Харькова и восточнее Богодухова, а также юго-восточнее Сум" - делится Свитан.

Эксперт напомнил, украинские силы контролируют газопровод и проводят операции по перекачивающим станциям, с целью перекрытия потоков валюты в Россию. Сейчас критически важно усилить экономическое давление на Россию, перекрывая её финансовые каналы, включая нефтяные терминалы в Новороссийске.

Ранее Свитан предположил, возможно, основная цель операции в Курской области заключается в создании санитарной зоны на земле противника, идею которой ранее озвучивал и сам Путин, но в контексте использования украинских территорий:

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