Россия не может просто отказаться от этой территории, так как Украина будет проводить фортификационные мероприятия.

Кремль создает неэффективную структуру в ответ на операцию в Курской области, которая пока не действует. Структуры противодействия еще не существует, и они пытаются решить проблему, используя пушечное мясо. Пропагандисты утверждают, что России, возможно, придется пожертвовать Курской областью. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины прокомментировал ситуацию, указав на определенные риски.

Контроль над Курской областью не рассматривается как цель, поскольку она не представляет интереса для Украины. Важным является контроль трансграничных областей, таких как Курская, Брянская и Белгородская, с последующим расширением контроля на Воронежскую и Ростовскую области.

"Контроль должен быть установлен на глубину около 30 км, в зависимости от рельефа местности и других факторов. Например, в Ростовской и Воронежской областях контроль должен распространяться до Северского Донца, чтобы создать оборонительные рубежи. Для Украины это имеет важное значение в рамках подготовки к освобождению Донбасса" - рассказал эксперт.

Вопрос о возможном отказе от Курской области, как его преподносят российские блогеры, некорректен. Россия не может просто отказаться от этой территории, так как Украина будет проводить фортификационные мероприятия, выбирая лучшие позиции для обороны.

Задача Украины в этой области носит оборонительный характер, а не наступательный, пэотому мы и рискуем с продвижением и опрокидыванием фронта в другую зону. Важно правильно распределить силы, заметил Свитан. Уже начат процесс создания комендатуры и механизма контроля над теми частями области, которые необходимы для обеспечения зоны безопасности.

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