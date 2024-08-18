Сейчас известно, что эвакуация продолжается, и глава Покровской МВА сообщил, что враг быстро приближается к окрестностям Покровска. Пока нужно определить, как сдержать наступление и что может помочь в этой ситуации, сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко.

Важно продолжать удары по российской территории, в частности, по Ростову-на-Дону и оккупированному Донецку, чтобы уменьшить логистику врага. Удары по аэродромам также могут оказаться полезными, поскольку большое количество авиации помогает российскому продвижению.

«Однако другого чудодейственного рецепта пока нет. Россия будет бросать значительные силы на это направление, и задача украинских войск — наносить максимальные потери и сдерживать продвижение. Они справляются с этим, хотя прогнозы были разными, и некоторые предполагали, что украинская линия обороны может пройти по линии Славянск-Краматорск-Константиновка-Покровск» - делится эксперт.

Сейчас ситуация идет не по самому худшему прогнозу, заметил Мусиенко. Да, Россия имеет успехи, и нас вероятно ожидают бои за Мирноград и Покровск. Российские войска продвинулись в 25 км от Авдеевки за полгода, что является достаточно быстрым темпом продвижения. Ожидается, что ближайшие недели будут непростыми, но впоследствии, вероятно, российское наступление постепенно угаснет.

«Российские войска, возможно, перейдут к перегруппировке, доукомплектованию и пополнению своих потерь, а затем, возможно, снова атакуют. Что касается того, что можно сделать сейчас, практически все возможности используются. В среднесрочной перспективе ситуацию быстро не исправить, но украинские резервы готовятся и ожидается пополнение арсеналов» - сообщил эксперт.

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