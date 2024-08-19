Инициатива на поле боя может перейти в любой момент, поэтому рано считать потерянными такие города, как Мирноград и Покровск.

Фронтовая ситуация на Покровском направлении складывается не в пользу Вооружённых Сил Украины. После интенсивных бомбардировок в наступление идёт пехота, силы которой значительно превышают украинские, рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"Российская армия задействует действительно подготовленные подразделения, которые начинают штурм позиций ВСУ с раннего утра и продолжают атаки до вечера. Такое давление оставляет украинским защитникам два варианта: удерживать позиции до последнего или отступать с боем к подготовленным оборонительным рубежам в районе Мирнограда и Покровска" - рассказывает эксперт.

Эксперт отметил, что инициатива на поле боя может перейти в любой момент, поэтому рано считать потерянными такие города, как Мирноград и Покровск. Оборонительные линии в этих районах были заблаговременно подготовлены, и их надежность станет ясна только в ходе боев.

Согласно данным карты DeepState, российские войска на Покровском направлении захватили населённые пункты Желанное и Орловку. Также наблюдается продвижение в районах Нью-Йорка, Николаевки, Журавки и Красногоровки.

"С началом наступления в Курской области заметно уменьшилось давление оккупантов на Купянском направлении. Можем наблюдать, что были переброски вражеских сил, снятие резервов с Купянского направления и их отправка в Курск. Враг нацелен на захват Боровой, однако пока не удается реализовать этот план" - делится эксперт.

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