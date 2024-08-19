Ситуация на фронте меняется стремительно, и становится очевидно, что оккупация Курской области не является конечной целью российской операции.

Российская армия достигла рубежей Торецка, но южный фланг украинских сил всё ещё удерживает позиции. Часов Яр продолжает героически обороняться, нанося врагу значительные потери. Как сообщает военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, бои за Гродовку на Торецко-Покровском направлении будут уже в ближайшее время.

"Основная масса боеспособных подразделений оккупантов сосредоточена именно на Торецко-Покровском направлении, что создаёт огромные трудности для Сил обороны Украины, которые вынуждены противостоять этому мощному натиску. Российские войска задействовали две крупные группировки. Москва рассматривает Покровское направление как стратегически важное в рамках всей летней кампании 2024 года, что объясняет сосредоточение там значительных сил" - заметил эксперт.

Ситуация на фронте меняется стремительно, и становится очевидно, что оккупация Курской области не является конечной целью российской операции. Этот регион скорее используется для отвлечения украинских ресурсов, не имея при этом решающего военного значения, поделился Жданов.

По его словам, силы оккупантов теряют много личного состава, что сказывается на их способностях, а переброс резервов на другие точки освобождает нам пространство для работы.

Однако, в целом, заметил Жданов, несмотря на активные действия в Курской области, операция пока не оказала значительного влияния на ситуацию в Донецкой и Луганской областях, где российское наступление продолжает разворачиваться.

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