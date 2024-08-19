Украинские войска успешно проникли в развернутые порядки противника, нарушив их радиосвязь и развеяв угрозу со стороны Суджи.

Основная цель Курской операции — создание санитарной зоны для обеспечения безопасности Сумщины, прилегающей к Курской области РФ. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины сообщил о стратегическом замысле украинской армии в Курской области и текущем ходе операции.

"В Судже была сформирована группировка войск противника численностью несколько тысяч человек, и россияне планировали аналогичную операцию в Сумской области, как это было на Харьковщине. Несмотря на подготовку к этой операции, противник не приступил к активным действиям на этом направлении" - делится эксперт.

Украинские войска успешно проникли в развернутые порядки противника, нарушив их радиосвязь и развеяв угрозу со стороны Суджи.

Создание санитарной зоны включает в себя сооружение фортификаций, укрепрайонов, а также установку минных полей, которые останутся на российской территории на длительный срок.

Свитан также подчеркнул, что расширение санитарной зоны на территории РФ позволит уменьшить линию фронта. В настоящее время линия границы составляет около 600 км, и с увеличением санитарной зоны она сократится до 400 км. Уже сейчас около 60 км из этих 400 км отмечены.

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