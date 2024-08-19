Наступление сил обороны на территории Курской области продолжается, и украинские военные активно продвигаются вглубь России, нанося удары по логистическим путям противника.

Недавно ВСУ разрушили ещё один мост в Курской области, соединявший берега реки Сейм. По словам Александра Мусиенко, руководителя Центра военно-правовых исследований, это разрушение создаёт серьёзные проблемы для снабжения российских войск.

"Разрушение моста было осуществлено с помощью авиации, что свидетельствует о высоких возможностях украинских Воздушных сил в этом регионе. Операция по уничтожению переправы была тщательно спланирована и реализована, при этом обеспечивался надёжный "зонтик" ПВО для защиты украинских войск. Это создаёт благоприятные условия для работы украинской авиации" - заметил эксперт.

Поддержка с воздуха играет ключевую роль в наступательных действиях, позволяя украинским войскам использовать появившиеся "окна возможностей" для продвижения и изолирования российских сил на другом берегу Сейма.

"Что касается будущих шагов, есть информация о том, что Россия планирует переброску дополнительных сил на границу Брянской и Курской областей, ожидая, что эти войска помогут усилить оборону на этом направлении. Это свидетельствует о том, что российские командиры опасаются дальнейшего наступления ВСУ" - добавил Мусиенко.



Украинские войска также могут использовать эти территории для пополнения фонда пленных, что поможет в будущих обменах и освобождении украинских героев, находящихся в российском плену.

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