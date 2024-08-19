Противник отдает себе отчет, что его возможности могут быть ограничены, поэтому продолжает активные боевые действия.

Ситуация на востоке и юге Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжается оборонительная операция и основные усилия сосредоточены на сдерживании продвижения врага в направлении Торецк-Покровск, сообщает военный эксперт, полковник запаса ВСУ, общественный деятель Сергей Грабский.

"Что касается Покровска, это одно из самых трудных направлений. Местные власти сообщают, что враг быстро приближается к окрестностям города, и продолжается эвакуация. Вопрос в том, может ли операция на Курщине спасти ситуацию и оттянуть силы из этого направления. Операция на Курщине является параллельным процессом, не влияющим на ситуацию на Покровском направлении", - сообщает эксперт.

Он напомнил, что противник отдает себе отчет, что его возможности могут быть ограничены, поэтому продолжает активные боевые действия. В случае остановки наши войска могут перейти в контратаку, что лишит российскую армию достижений последних месяцев.

"Говорить о том, что можно спасти ситуацию активными действиями в Курщине, не совсем корректно. Противник будет продолжать наступление, и наша задача – останавливать его атаки и уничтожать боевой потенциал. Несмотря на сложность ситуации, пока нет оснований полагать, что Покровск потерян", - сообщил Грабский.

Война зависит от многих факторов и мы активно привлекаем все ресурсы для обеспечения фронта.

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