Действия ВСУ активизировали вопрос о предоставлении Украине права наносить удары по российским военным объектам с использованием ракет ATACMS и других.

Украина заранее предупреждала своих союзников о намерении использовать западное вооружение для ударов по военным объектам в Курской и Белгородской областях, действуя в соответствии с нормами международного права о праве на самооборону.

По словам Александра Мусиенко, руководителя Центра военно-правовых исследований, Кремль надеялся на иное развитие событий, возможно, на критику украинских действий и на призывы сосредоточиться на обороне на Донецком направлении. Однако этого не произошло.

"Действия ВСУ активизировали вопрос о предоставлении Украине права наносить удары по российским военным объектам с использованием ракет ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG и других видов вооружений. США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM для истребителей F-16, что также оказалось неожиданным для Кремля" - делится эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что Украина разрушает мифы о российском величии, в которое верят на Западе, и вызывает восхищение своей волей к борьбе за демократические ценности и свободу.

"Сейчас уже не говорят о том, что Украина не способна на ведение наступательных действий и на перехват инициативы. Такое многое меняет, потому что даже в этой связи, когда мы говорим о возможных переговорах, когда мы говорим о том, что может состояться второй Саммит мира" - добавил Мусиенко.

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