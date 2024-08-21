Как известно, на сегодняшний день уже разрушены три моста через реку Сейм, что значительно нарушило логистику врага.

Уже очевидно, что Украина планирует расширять новый плацдарм. Оптимальным вариантом является его удержание с севера по реке Сейм. Если внимательно посмотреть на направление реки, становится ясным предполагаемый плацдарм. Об этом в эфире сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, какую цель преследует уничтожение мостов через реку Суджа.

Как известно, на сегодняшний день уже разрушены три моста через реку Сейм, что значительно нарушило логистику врага, поскольку теперь они не могут оперативно перебрасывать военные средства и подкрепления.

"В этом районе находится около десятка мостов. И вближайшее время все эти мосты необходимо будет уничтожить. На данный момент россияне не успели перебросить туда средства ПВО, чтобы сбивать те ракеты и снаряды, которыми украинские войска уничтожают мосты. В будущем украинские Воздушные Силы раскроют, каким образом они уничтожают эти объекты" - заметил Свитан.

Свитан подчеркнул, что более десятка мостов находятся в таких населенных пунктах, как Курск, Льгов, Рыльск и Курчатов, и все они должны быть уничтожены, чтобы создать плацдарм, в который россияне будут опасаться заходить.

Ранее эксперт сообщил, российские оккупанты понимают, что пока не смогут выйти на границы Донецкой и Луганской областей, и поставили целью этой летней наступательной кампании дойти до Покровска и Мирнограда.

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