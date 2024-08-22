Продвижение украинских сил будет продолжаться до тех пор, пока Россия не решит перебросить с восточного фронта значительные резервы.

Украинские силы обороны продолжают уверенное продвижение на Курском направлении, сосредоточив свои усилия на населённом пункте Корнеев. Как рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, на текущий момент сформирована грамотная и гибкая линия фронта, которая усложняет российским войскам возможность использовать авиабомбы КАБ для разрушения оборонительных позиций.

"Под контроль Украины перешёл населённый пункт Внезапное. Однако пока рано говорить о начале масштабного наступления на этом участке. Созданный оперативный плацдарм, вероятно, предназначен для контроля над определённой частью Курской области" - сообщил эксперт. По мнению Свитана, этот плацдарм может распространяться до Курчатова или Курска, но не далее.

Продвижение украинских сил будет продолжаться до тех пор, пока Россия не решит перебросить с восточного фронта значительные резервы, численность которых может составить от 30 до 40 тысяч военнослужащих.

В настоящее время такие силы направляются в сторону Покровска. Пока Россия не примет решение о переброске, украинский плацдарм в Курской области будет расти, подчеркнул Свитан.

На Курщине находится около десятка мостов. И вближайшее время все эти мосты необходимо будет уничтожить, считает эксперт. На данный момент россияне не успели перебросить туда средства ПВО, чтобы сбивать те ракеты и снаряды, которыми украинские войска уничтожают мосты. В будущем украинские Воздушные Силы раскроют, каким образом они уничтожают эти объекты.

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