Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация с наступлением российских оккупантов на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.

На Покровском направлении российские оккупационные войска немного ускорили темпы своего продвижения, но у нас там еще два рубежа.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов в интервью Елене Кирик.

"К одному мы уже подходим, это река как раз перед Мирноградом и там господствующие высоты – это первый рубеж, и второй рубеж – это перед Покровском у нас идет линия обороны, которую мы еще строили с 2015 года, она была построена, сейчас надеюсь, что ее привели в порядок, и она более-менее готова для приема войск. Так что сколько они будут брать Покровск, и возьмут они его или нет, здесь огромный вопрос", – заявил Олег Жданов.

Кроме того, по словам военного эксперта, у российских войск уже есть проблемы с резервами, поэтому, возможно, Мирноград нам придется оставить, но дальше россияне могут упереться в линию обороны перед Покровском, и на этом их наступление может закончиться.

Олег Жданов также отметил, что если на Покровском направлении оккупантам еще хватает войск, то на Торецком направлении уже нет, и туда перебрасывают подразделения из Часового Яра.

"То есть внутри Донецкого направления они начинают маневрировать силами и средствами с целью продавить нашу оборону. Хотя в Торецком направлении сейчас начинается для россиян самый тяжелый период, они входят в жилую застройку, и уличные бои - это самый тяжелый вид боя", - пояснил Олег Жданов.

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