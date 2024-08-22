Военный эксперт рассказал, как долго путин сможет держаться, не перебрасывая подразделения оккупантов с Донецкого фронта в Курскую область, и какую тактику сейчас использует рф.

Вероятно, путин будет держаться до последнего, пока не начнет сыпаться фронт либо в Курской области, либо в Донецкой области.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов в интервью Елене Кирик.

"В Донецкой области да, они сегодня имеют инициативу, да, они давят на нас, и мы иногда теряем территорию, для того чтобы сохранить войска, отводим их, но даже наши военнослужащие говорят, что уже они начинают чувствовать, что с резервами у российской армии достаточно плохие дела", – заявил Олег Жданов.

По словам эксперта, россияне возвращаются к тактике сводных отрядов, которую использовали в 2022 и 2023 годах, например, штурмуя Северодонецк и Лисичанск.

"То есть взводы, роты объединяют, из двух делают один, из двух батальонов делают один, таким образом сводя людей в кучу. Эти люди не знают друг друга, они не проходят боевое согласование, и даже имея боевой опыт, их боевая эффективность снижается за счет плохой организации взаимодействия внутри этих подразделений и эти подразделения они сегодня пытаются бросать в бой", – пояснил Олег Жданов.

По мнению эксперта, путин понимает, что Украина не будет аннексировать Курскую область, мы будем ее удерживать для усиления нашей переговорной позиции, если сложатся условия для переговоров, и рано или поздно все равно территории вернутся.

"А вот с Донбассом у Путина есть только один шанс попытаться взять Донецкую область в административных границах, он понимает, что второго шанса у него не будет. Поэтому я думаю, что он не отступит, пока его не припрут к стенке", – добавил Олег Жданов. .

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