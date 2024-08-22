На некоторых участках российские солдаты могут принять решение о выходе с территории самостоятельно.

В Глушковском районе Курской области российские войска оказались в сложной ситуации, фактически попав в "котел" после разрушения трёх мостов через реку Сейм. В условиях ограниченных возможностей, у противника остаётся немного вариантов для дальнейших действий на этой территории. Об этом в эфире сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Свитан предполагает, что эта часть Курской области будет полностью освобождена от российских войск.

"Российским войскам в Глушковском районе придётся покинуть эту территорию, так как её оборона практически невозможна. Поняв, что постройка понтонных мостов не имеет смысла из-за их быстрого уничтожения украинскими силами, россияне столкнутся с трудностями в переброске техники и снабжении боеприпасами" - сообщает эксперт.

Свитан отметил, что на некоторых участках российские солдаты могут принять решение о выходе с территории самостоятельно, оставляя технику и покидая район вплавь.

"Обладая достаточными силами и средствами, ВСУ могут либо вытеснить российских военных из этой зоны, либо взять их в плен, переведя противника в состояние оперативного "котла". В результате этого данная территория будет очищена от российских войск, а линия боевого столкновения пройдёт вдоль реки Сейм" - заключил Свитан.

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