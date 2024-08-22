Россия уже вторую неделю не проводит активных военных действий в этом регионе, вместо этого лишь собирает определённые силы.

Операция Сил обороны Украины на российской территории может продолжиться и расшириться, если российская сторона не предпримет активных мер для её остановки,Сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, для того чтобы противостоять украинским действиям, Россия должна перебросить в Курскую область около 50 тысяч военных с Донбасса.

"Однако, на данный момент, российская сторона этого не делает. Для президента Путина эта ситуация остаётся нерешённой проблемой, на которую он пока не реагирует. Россия уже вторую неделю не проводит активных военных действий в этом регионе, вместо этого лишь собирает определённые силы" - рассказал эксперт.

Свитан также высказал предположение, что недавняя атака на железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области может быть своего рода пристрелкой. В случае необходимости, Десну можно использовать как мощный оборонительный рубеж, уничтожив мосты через неё.

Как известно, на сегодняшний день уже разрушены три моста через реку Сейм, что значительно нарушило логистику врага, поскольку теперь они не могут оперативно перебрасывать военные средства и подкрепления.

"В этом районе находится около десятка мостов. И вближайшее время все эти мосты необходимо будет уничтожить. На данный момент россияне не успели перебросить туда средства ПВО, чтобы сбивать те ракеты и снаряды, которыми украинские войска уничтожают мосты. В будущем украинские Воздушные Силы раскроют, каким образом они уничтожают эти объекты" - ранее сообщил Свитан.

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