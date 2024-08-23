Украина продолжает укреплять свои позиции в захваченных частях Курской области России, назначив военного командующего для управления этим районом и объявив о новых успехах в боевых действиях. В то время как украинские силы продвигаются вперед, они сталкиваются с интенсивным сопротивлением, особенно в Белгородской области, где бои оказались более ожесточенными, пишет The Washington Post.

Несмотря на успешное продвижение в Курской области, где украинские войска, по сообщениям, взяли в плен еще 100 российских солдат, наступление в Белгородской области оказалось сложнее. Солдаты ВСУ сообщили о том, как их отправили в Россию после нескольких месяцев развертывания вдоль границы.

Они пересекли границу на бронетехнике, но столкнулись с серьезными препятствиями: район был укреплен противотанковыми заграждениями, сильно заминирован, и войска подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам, ударам беспилотников и авиации.

Несмотря на это, украинские силы смогли продвинуться на десять километров, захватив оставленные позиции российских войск, но бои продолжались с высокой интенсивностью.

Российская сторона официально не признала наземные бои в Белгородской области, однако губернатор региона объявил чрезвычайное положение ранее на этой неделе. Из-за интенсивных обстрелов украинские солдаты были вынуждены укрываться в российских окопах несколько дней.

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