Возможно, удары будут нанесены дронами "Шахед", хотя также существует вероятность использования ракет

Ранее сообщалось, что белорусские войска якобы были развернуты на границе с Украиной, а также туда были стянуты зенитно-ракетные комплексы. Официального подтверждения этой информации нет, но такие данные были озвучены белорусскими военными.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, анализируя данную ситуацию, напомнил, что месяц назад часть беспилотников заходила на территорию Беларуси. Он отметил, что в период атак на Украину дроны пересекали белорусскую границу, что вынудило местные власти поднять авиацию.

"С военной точки зрения белорусское командование осознает возможную угрозу масштабного российского наступления и поэтому принимает меры предосторожности, разворачивая системы ПВО на границе. Это указывает на вероятность предстоящей атаки" - рассказал эксперт. По его мнению, возможно, удары будут нанесены дронами "Шахед", хотя также существует вероятность использования ракет.

Свитан также подчеркнул, что до сих пор непонятно, почему российские беспилотники заходят на территорию Беларуси. Однако, чтобы избежать потенциальных инцидентов, власти могли решить развернуть войска и системы ПВО.

"Обычно российские дроны используют белорусскую территорию для разворота и повторного захода вглубь Украины, что указывает на осведомленность белорусов о подготовке к атаке и их стремление к безопасности" - рассказывает Свитан.

Он добавил, что сейчас нам вряд ли стоит ожидать каких-либо действий в отношении Беларуси.

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