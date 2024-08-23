У солдат есть возможность покинуть это окружение, но для этого им придется переплыть реку Сейм.

Недавно появилась информация о том, что Украина приближается к замыканию кольца окружения на реке Сейм, расположенной на севере Глушковского района Курской области, где может находиться до 3000 российских солдат.

Однако военный аналитик Александр Коваленко отметил, что в то время как внимание сосредоточено на этом районе, реальная угроза окружения для российских войск возникает в совершенно другом месте на территории Курщины. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал, что на самом деле происходит на территории России.

"Глушковский район действительно оказался зажат между рекой Сейм и украинской границей, где находятся несколько тысяч российских солдат. Однако они пока не находятся в полной ловушке. У солдат есть возможность покинуть это окружение, но для этого им придется переплыть реку Сейм, оставив технику" - поделился эксперт.

Тем не менее, Свитан указал на то, что если украинские силы продолжат продвижение вдоль Сейма в сторону Льгова, Курчатова и Рыльска, то это приведет к созданию новых окружений, в которые могут попасть значительные силы российских войск.

"Многое будет зависеть от действий самих российских войск. Однако, учитывая политику Путина, вряд ли Россия сможет перебросить достаточное количество резервов с Восточного фронта для сдерживания украинского наступления на Курщине", - сообщает эксперт.

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