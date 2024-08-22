Россия, вероятно, активно готовится к новой массированной атаке на Украину. Об этом свидетельствует ряд факторов, включая частые тренировочные полеты российских военных самолетов и накопление арсенала ракет дальнего поражения, сообщает полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

"Россияне активно наращивают производство авиационных ракет дальнего действия, выпуская более сотни ракет в месяц. В результате у них уже может быть на руках до тысячи ракет, готовых к применению в рамках масштабной атаки. Кроме того, российские летчики регулярно проходят тренировки, включая полеты на бомбардировщиках Ту-95МС, которые оснащены крылатыми ракетами Х-101" - сообщает эксперт.

Существует вероятность, что до шести Ту-95МС могут нести до 14 ракет каждый при максимальной загрузке. Это создает серьезную угрозу, особенно если учитывать, что кроме Ту-95МС, в операции могут участвовать и другие типы самолетов, заметли Жданов.

Маловероятно, что предстоящая атака будет связана с "местью" Владимира Путина за события в Курской области. Скорее всего, подготовка к удару может быть приурочена к Дню Независимости Украины. Россия часто связывает свои действия с важными датами, что может создавать дополнительные проблемы

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