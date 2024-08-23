Оккупанты могут остановиться на линии обороны перед Покровском, и на этом их наступление может завершиться.

Давление русских войск на Покровском направлении не снижается, и бойцы оттуда подтверждают это. К сожалению, русские войска ускорились в темпах своего продвижения. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

"Однако у нас есть два рубежа. Мы уже подходим к одному из них, который находится на реке Мирноград. Там есть господствующие высоты – это первый рубеж. Второй рубеж — перед Покровском, где расположена линия обороны, которую мы еще строили с 2015 года. Надеюсь, что ее привели в порядок, и она готова для приема войск", - рассказал эксперт.

Сколько времени понадобится российским войскам, чтобы взять Покровск, и смогут ли они это сделать – большой вопрос. Резервы у российских войск уже имеют проблемы, и, возможно, Мирноград придется оставить в покое. Тем не менее, они могут остановиться на линии обороны перед Покровском, и на этом их наступление может завершиться, предположил Жданов.

"Сегодня на Покровском направлении у россиян еще хватает войск, но на Торецком направлении уже не хватает, и они снимают части с Часового Яра, опрокидывая их на Торецкое оперативное направление. Внутри Донецкого оперативного направления они начинают маневрировать силами и средствами, чтобы прорвать нашу оборон", - рассказал Жданов.

На Торецком направлении для россиян начинается тяжелый период, поскольку они входят в жилую застройку, где разворачиваются уличные бои — самый тяжелый вид боев для них, особенно для наступающей стороны.

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