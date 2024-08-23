Несмотря на перевес в боеприпасах, захват Покровска и Мирнограда не является для врага легкой задачей.

В последние дни ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. Российские войска продолжают наступление, ежедневно захватывая новые населенные пункты.

Как рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, причины такого развития событий уже многократно обсуждались: противник использует авиационные удары, артиллерийские снаряды и плотный огонь реактивных систем залпового огня, а также большое количество живой силы, которую они бросают в бой практически непрерывным потоком.

Несмотря на перевес в боеприпасах, захват Покровска и Мирнограда не является для врага легкой задачей. Эти города не представляют значимой стратегической ценности, и их захват принес бы оккупантам лишь скромное политическое заявление, ценой огромных потерь. Ресурсы противника не безграничны, и наши СБУ, ГУР, ССО и подразделения пилотов БПЛА ежедневно наносят удары по их складам, заметил военнослужащий.

Прогноз на ближайшую перспективу остается неизменным: российские войска не смогут взять штурмом Покровск и Мирноград. Оба города имеют значительную застройку и промышленные объекты, штурм которых сопряжен с длительными и масштабными потерями.

Покровск по своим размерам не уступает Бахмуту и Авдеевке, на захват которых враг потратил значительное время и ресурсы. Примером служит и Часов Яр, который они штурмуют уже полгода без успеха.

Агломерация Покровск-Мирноград значительно больше и гораздо сложнее для захвата. Враг, вероятно, будет предпринимать попытки штурма по инерции, но без решимости любой ценой. Это потребовало бы привлечения ресурсов, которых у оккупантов на Донбассе и в резерве нет.

Для давления на агломерацию Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск им достаточно выйти к Покровску и Мирнограду, перерезав трассу «Покровск – Константиновка», не штурмуя сам Покровск, заметил Сазонов.

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