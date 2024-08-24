Под контролем украинских сил уже находятся значительные территории, и вооруженным силам Украины остается пройти чуть больше двух километров, чтобы создать котел в Курской области. Это происходит в районе Теткина, Рыльска и Суджи, расположенных неподалеку от украинской границы. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, в чем суть новой стратегии на фронте.

"Этот котел уже фактически создан, он имеет форму треугольника, одна из сторон которого – река Сейм. Все основные мосты через эту реку были разрушены, и российские войска пытаются наводить понтонные переправы, быстро уничтожаемые украинскими силами. В этом котле находится до двух тысяч россиян, и есть большая вероятность, что они попытаются скрыться, как только столкнутся с серьезными проблемами", - рассказал эксперт, говоря о планах Сырского.

Ранее генерал Лапин допустил ошибку, распустив совет по защите региона, координировавшей действия военных и спецслужб. Поэтому российские войска остались без единого центра контроля во время украинского наступления.

"Считается, что все провалы будут списаны на Лапина, хотя решения, принимаемые им последние два года, в значительной степени способствовали успехам Украины. В то же время, в Кремле не хотят признавать большие проблемы, поскольку это может показать уязвимость Путина как верховного главнокомандующего", - заметил Свитан.

Формирование новых военных объединений в Курске, Белгороде и Брянске свидетельствует о том, что Россия серьезно относится к угрозе Украины. Однако это также свидетельствует о том, что стратегия Сырского по растяжению линии фронта приносит свои плоды, заставляя российскую армию опрокидывать войска на западные направления.

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