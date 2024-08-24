Согласно изданию Bloomberg, ситуация в Украине находится в стагнации. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не могут начать масштабные контрнаступления в ближайшие полгода. Пентагон также подтверждает, что Россия находится в похожей ситуации. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал текущую ситуацию.

"Ситуация остается сложной. Курская операция демонстрирует, что стиль работы ВСУ способен удивить противника. Главнокомандующий делает все возможное, чтобы растянуть силы России, создавая новые очаги напряжения, на которые россиянам придется реагировать. Это может включать атаки по разным направлениям, в частности в Приднестровье, чтобы заставить российские войска распылять внимание и ресурсы" - заметил Свитан.

Такая тактика, напоминающая тысячи маленьких ударов, может удивить противника в самых неожиданных местах. Главная цель – расширить географию боевых действий, чтобы усилить давление на Россию.

"Если россияне не будут реагировать, это усугубит их ситуацию, но даже если они сосредоточятся на определенном фронте, это может привести к уменьшению их военного присутствия на других направлениях, что тоже будет в пользу Украины" - заметил эксперт.

Кроме того, на фоне внутренних противоречий в США, вызванных позицией Дональда Трампа, процесс снабжения оружием в Украину был значительно задержан. Однако этот вопрос был решен, в частности, благодаря вмешательству Великобритании. Британская поддержка сыграла немаловажную роль в решении этой проблемы, оказав существенную поддержку Украине.

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