Военный эксперт рассказал о ситуации на Покровском и Торецком направлениях, а также спрогнозировал, когда закончатся активные боевые действия.

Срок окончания боевых действий в Украине привязан к дате выборов в США, то есть дедлайн - это конец октября, а пока и украинские защитники, и российские оккупанты имеют возможность заработать максимум аргументов для будущих переговоров.

Такое мнение высказал офицер запаса ВСУ Arty Green на своей странице в Facebook.

Военный эксперт отметил, что у него и его круга общения развитие событий на Покровском и Торецком направлениях больших волнений не вызывает.

"Полевые офицеры видят, какую цену противник платит за своё продвижение, отсюда есть понимание, что «до границ Донецкой области» их не хватит. Для этого вывода даже нет необходимости обладать какими-то секретными секретами о размере их ресурсов", – заявил Arty Green.

По словам военного, такой подход командования войск рф к расходу живой силы на километр продвижения наталкивает на мысль, что они знают, до какой даты нужно "удерживать инициативу" такой ценой, и эта дата уже не за горами. А поиски оккупантами ресурсов, чтобы заткнуть дыру в Курской области, выдают отсутствие у них серьезных резервов.

"Информационный игнор «курской провокации» и отсутствие признаков подготовки к мобилизации говорит о том, что воевать в 25-м году руководство РФ не планирует. По крайней мере пока. Полагаю, так и будет", – добавил Arty Green.

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