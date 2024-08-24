Офицер ВСУ рассказал, что сейчас происходит в Курской области, и чем эти бои отличаются от боев на восточном и южном фронтах.

В оборонных боях на восточном фронте Украина не может эффективно использовать высокомобильные войска, потому что там слишком большая плотность контроля местности и насыщения средствами поражения врага.

На юге, особенно в Приазовье, слишком открытая местность, и это даёт тотальное преимущество стороне, которая обладает превосходством в воздухе – рф.

А вот в Курской области сложилась совершенно другая ситуация. Об этом рассказал офицер запаса ВСУ Arty Green на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, в Курской области рельеф местности и наличие большого числа лесов не даёт такого тотального преимущества авиационной компонентеа низкая плотность войск даёт необходимый простор для высокомобильных подразделений.

"Особенно, если ими командуют закалённые в боях, хорошо подготовленные и мотивированные командиры младшего и среднего звена. А вот по этому компоненту уже очевидное преимущество у нас", – пояснил Arty Green.

Военный отметил, что армия рф не заточена на автономные действия малых тактических единиц, а вот наша армия всегда тяготела к сетецентризму, и в Курской области, где "опека" от вышестоящих оперативных звеньев управления почти невозможна, ВСУ в полной мере раскрывают это преимущество.

"А то, что пройден психологический барьер непересечения линии соприкосновения с противником, там, где она совпадает с госграницей, лично меня порадовало. Жаль, что это не случилось существенно раньше", – добавил Arty Green.

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