Ситуация в одном из районов напоминает подготовку российской группировки к атаке на Волчанск и Суджу.

Россия развернула военную технику и личный состав на Брянщине, вблизи границы с Черниговской областью, создавая угрозу для этого региона. Вооруженные силы Украины должны принять меры для обеспечения безопасности на этом направлении, о чем рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он рассказал, что в населенных пунктах Климово и Клинцы, где ранее находились аэродромы, сейчас размещены российские военные базы.

"Прорыв частей Вооруженных сил Украины на территорию Брянщины вполне возможен, поскольку россияне сосредоточили там значительные силы и технику для потенциальной атаки на Чернигов. В этой связи операция, аналогичная Курской, может обеспечить безопасность в регионе" - делится эксперт.

Климово используется россиянами как вертолетная площадка, в то время как база в Клинцах накапливает большое количество российских войск. Свитан подчеркнул, что ситуация в этом районе напоминает подготовку российской группировки к атаке на Волчанск и Суджу.

"Ситуация остается сложной. Курская операция демонстрирует, что стиль работы ВСУ способен удивить противника. Главнокомандующий делает все возможное, чтобы растянуть силы России, создавая новые очаги напряжения, на которые россиянам придется реагировать. Это может включать атаки по разным направлениям, в частности в Приднестровье, чтобы заставить российские войска распылять внимание и ресурсы" - ранее рассказал Свитан.

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