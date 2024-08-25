Успехи в Харьковской области, вероятно, заставляют врага перебрасывать силы, что ослабит его давление на других направлениях.

Третья штурмовая бригада сообщила о начале наступления в Харьковской области, отметив, что возвращает контроль над территориями. В результате контрнаступательных действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны окупантов, сводные и ротные опорные пункты, и продвинулась вглубь фронта почти на два километра, о чем рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Я обожаю такие новости, когда операция молниеносно и дерзко задумана, чего враг не ожидает. Тактическая разработка идеальна, и личный состав выполняет все, что нужно. Молниеносность операции поражает, особенно когда враг численно преобладает, а наши работают в наступлении» - рассказал эксперт.

Это пример того, как должна выглядеть современная армия, которая будет побеждать благодаря креативу, военной подготовке и хорошей планировке.

«Наши ребята в Харьковской области делают свое дело, поддерживая боевой дух побратимов, которые тяжело держатся на Покровском направлении. Эти успехи в Харьковской области, вероятно, заставляют врага опрокидывать силы, что ослабит его давление на других направлениях. Вооруженные силы Украины, безусловно, воспользуются этим моментом, что очень важно» - заключил Сазонов.

Ранее он напомнил, несмотря на перевес в боеприпасах, захват Покровска и Мирнограда не является для врага легкой задачей. Эти города не представляют значимой стратегической ценности, и их захват принес бы оккупантам лишь скромное политическое заявление, ценой огромных потерь.

Ресурсы противника не безграничны, и наши СБУ, ГУР, ССО и подразделения пилотов БПЛА ежедневно наносят удары по их складам, заметил военнослужащий.

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