На Покровском направлении российские войска продолжают попытки наступления, но даже здесь, на приоритетном участке фронта, они сталкиваются с серьезными проблемами с ресурсами. Как рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, вероятно, оккупанты смогут подойти к городу, но увязнут в штурмах.

война, фронт, ВСУ

Промышленные зоны и плотная застройка Покровска напоминают им о тяжелых боях за Авдеевку и Бахмут, которые заняли у них много времени, и это при значительно большем количестве резервов. Теперь же, при нынешних ресурсах, попытки захватить Покровск обречены на провал.

Эксперт заметил, дополнительные угрозы для врага исходят от возможных контрударов украинских войск с направлений Селидово и Константиновки, что может серьезно ударить по флангам оккупантов. Однако, мирным жителям следует эвакуироваться из города, так как Покровск может подвергнуться массированным обстрелам.

Скорость продвижения врага по удобной местности в сторону Покровска и Мирнограда уже сейчас показывает, что планы захвата всей Донецкой области до конца года остаются лишь нереалистичной мечтой.

война, фронт

Даже если сроки этого плана убрать, сама его реализация выглядит маловероятной. Темпы наступления и высокая цена, которую оккупанты платят за каждую пройденную милю, указывают на то, что «второго дыхания» у них не будет, заметил Сазонов.

Битва за Покровск станет для них максимумом и финальной точкой. Давить сильнее им уже нечем, и вскоре маятник войны начнет качаться в обратную сторону.

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