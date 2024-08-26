Мирным жителям следует эвакуироваться из города, так как Покровск может подвергнуться массированным обстрелам.

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки наступления, но даже здесь, на приоритетном участке фронта, они сталкиваются с серьезными проблемами с ресурсами. Как рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, вероятно, оккупанты смогут подойти к городу, но увязнут в штурмах.

Промышленные зоны и плотная застройка Покровска напоминают им о тяжелых боях за Авдеевку и Бахмут, которые заняли у них много времени, и это при значительно большем количестве резервов. Теперь же, при нынешних ресурсах, попытки захватить Покровск обречены на провал.

Эксперт заметил, дополнительные угрозы для врага исходят от возможных контрударов украинских войск с направлений Селидово и Константиновки, что может серьезно ударить по флангам оккупантов. Однако, мирным жителям следует эвакуироваться из города, так как Покровск может подвергнуться массированным обстрелам.

Скорость продвижения врага по удобной местности в сторону Покровска и Мирнограда уже сейчас показывает, что планы захвата всей Донецкой области до конца года остаются лишь нереалистичной мечтой.

Даже если сроки этого плана убрать, сама его реализация выглядит маловероятной. Темпы наступления и высокая цена, которую оккупанты платят за каждую пройденную милю, указывают на то, что «второго дыхания» у них не будет, заметил Сазонов.

Битва за Покровск станет для них максимумом и финальной точкой. Давить сильнее им уже нечем, и вскоре маятник войны начнет качаться в обратную сторону.

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