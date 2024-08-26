На Покровском направлении российские войска несколько ускорили темп продвижения, но важно помнить, что на этом участке у украинской армии есть две линии обороны. Первая – это река перед Мирноградом и господствующие высоты, вторая – линия обороны, возведенная перед Покровском еще с 2015 года, сообщил полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

"Остается большой вопрос, сколько времени понадобится российским войскам на захват Покровска и смогут ли они вообще взять этот город. Учитывая проблемы с резервами у оккупантов, даже в случае оставления Мирнограда, враг столкнется с мощной линией Покровской обороны, что может положить конец их наступлению" - делится эксперт.

Жданов также отметил, что на Торецком направлении российские силы уже испытывают дефицит войск, и поэтому вынуждены перебрасывать подразделения из Часова Яра. Внутри Донецкого оперативного направления оккупанты начинают маневрировать силами и средствами, пытаясь прорвать украинскую оборону.

"Снятие ограничений на использование техники партнеров позволило бы более эффективно уничтожать логистику врага в его тылу, но наши войска вынуждены действовать без должной поддержки с воздуха. Это показывает разницу между возможностями современной авиации и реактивных систем залпового огня", - ранее высказался Жданов.

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