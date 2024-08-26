Как только украинские войска закрепятся на этом рубеже, окружение врага станет лишь вопросом времени.

Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился, что на Курщине российские войска могут оказаться в крайне невыгодной ситуации. Согласно его прогнозам, Силам обороны Украины удастся продвинуться до реки Сейм, тем самым практически лишив оккупантов возможности эффективно вести боевые действия.

Свитан уверен, что как только украинские войска закрепятся на этом рубеже, окружение врага станет лишь вопросом времени. Он предположил, что зачистка котла может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от уровня сопротивления со стороны россиян.

"Но на этом проблемы для оккупационных сил не закончатся. Если украинские военные продолжат наступление на такие населенные пункты, как Рыльск и Курчатов, то россияне рискуют попасть в новый "котел". В этом случае они окажутся в серьёзной ловушке, ограниченной населенными пунктами Суджа, Курчатов и Льгов. И вновь, река Сейм станет для них непреодолимым препятствием" - делится эксперт.

Он добавил, такое развитие событий существенно усложнит положение российских войск, поставив их перед необходимостью искать пути для экстренного отхода или даже форсировать реку Сейм в условиях активного противодействия украинских сил.

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