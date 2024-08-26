Одной из целей Курской операции было растягивание сил и средств российских войск вдоль всего фронта.

Впереди нас ожидают важные события, и Курская область — это только первый этап более масштабных действий ВСУ. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

Жданов уверен, что Курская операция является лишь началом. Он отметил, что это не конец, а только первый этап крупной операции, которая развернется на линии фронта.

"Трудно предсказать, будет ли это Брянское, Белгородское направление или фланговый удар на Донетчине, особенно на Покровском, где формируется выступ российских войск вглубь украинской обороны. Если будет возможность, украинские силы обязательно этим воспользуются" - заметил эксперт.

Он также отметил, что удары могут быть нанесены на Запорожском или Днепровском направлениях.

Одной из целей Курской операции было растягивание сил и средств российских войск вдоль всего фронта или на отдельных оперативных направлениях. Масштаб операции в Курске указывает на то, что это полноценный этап более широкой операции, а не просто отвлекающий маневр, также подметил Жданов.

Ранее он сообщил, ситуация на поле боя сейчас чрезвычайно сложна. В районе Волчанска оккупанты усилили воздушную разведку и готовятся к штурмовым действиям. Они пытаются объединиться с агрегатным заводом, еще не полностью окруженным нашими войсками, но под огневым контролем.

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