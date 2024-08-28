Российские силы усилили темпы наступления на Покровском направлении, однако у Украины есть два подготовленных оборонительных рубежа. Важно, чтобы эта линия была полностью готова к отражению вражеского наступления. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Как поделился эксперт, первый рубеж включает реку перед Мирноградом и господствующие высоты, которые создают естественные препятствия для продвижения противника. Второй рубеж — линия обороны перед Покровском, строительство которой началось еще в 2015 году.

"Захват Покровска российскими войсками остается под большим вопросом. Проблема нехватки резервов у российских сил играет на руку украинской обороне. Если ситуация сложится так, что Мирноград придется оставить, то дальнейшее продвижение противника столкнется с мощной оборонительной линией Покровска, что может привести к остановке их наступления" - сообщает Жданов.

Кроме того, Жданов рассказал, что на Торецком направлении враг уже сталкивается с нехваткой войск, из-за чего туда перебрасываются подразделения из Часового Яра. Внутри Донецкого оперативного направления российские силы начинают маневрировать своими силами и средствами, пытаясь прорвать украинскую оборону.

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