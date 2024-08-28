Благодаря усилиям украинских энергетиков, которые оперативно перебрасывали мощности с одной линии на другую, атомные станции продолжили работать.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов поделился своим мнением о целях, которые преследовал враг во время последней массовой атаки по украинским городам и объектам. По его словам, россияне ставили перед собой две конкретные задачи, но ни одну из них не смогли выполнить.

"Первая задача заключалась в нанесении удара по украинским атомным станциям. Россияне пытались поразить высоковольтные подстанции, которые играют ключевую роль в передаче энергии от атомных реакторов. Если бы им удалось достичь этой цели, украинцы могли бы столкнуться с аварийным отключением реакторов, так как их необходимо загружать" - предположил эксперт.

В случае отказа в передаче энергии реакторы переходят в аварийный режим работы. Однако благодаря усилиям украинских энергетиков, которые оперативно перебрасывали мощности с одной линии на другую, атомные станции продолжили работать без сбоев.

Вторая задача, которую ставили перед собой оккупанты, заключалась в попытке "утопить" Украину. Об этом свидетельствует количество ракет, нацеленных на дамбу Киевского водохранилища.

Также Жданов заметил, ситуацию на Покровском направлении еще нельзя назвать катастрофической, но к ней уже можно применить слова, которые наши военные применяли в Бахмуте – ад на земле.

"У нас были такие тяжёлые времена, вспомните оборону Северодонецка, вспомните Бахмут, вспомните Авдеевку. В Авдеевке ещё тяжелее было, мы там отходили более активными темпами, чем сейчас", – заявил Олег Жданов.

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