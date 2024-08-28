В последнее время вражеская армия применяет "новинку" во время воздушных атак по Украине.

Россияне используют "шахеды" не так, как для нанесения удара по конкретной цели, а для длительных полетов с определенной целью.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце

По его словам, длительные полеты – это новинка последних месяцев.

Долинце добавил, что на сегодняшний день беспилотники летают на значительно большей высоте и на большой скорости - 150 км и более.

Высота полета дронов-камикадзе составляет два и более километров, это делается для того, чтобы ни ПЗРК, ни другие мобильные средства поражения не могли получить БПЛА.

Их можно было уничтожить используя наземные зенитные комплексы, заставляя Украину тратить дорогостоящие ракеты к системам ПВО.

Вражеская армия пытается ослаблять нашу ПВО, чтобы запустить в дальнейшем ракеты.

Специалист добавил, что враг проводит такие действия в разведывательных целях.

Авиационный эксперт Богдан Долинце добавил, что в течение нескольких месяцев враг очень часто использует дроны – шахеды не столько для нанесения удара по конкретной цели.

"Летая 500-600 километров, а это три-четыре часа полета, дроны провоцируют наземные системы, чтобы были против них использованы дорогие ракеты, которые стоят от сотен тысяч долларов до миллионов долларов на дрон, который стоит около 60 тысяч долларов", - считает Долинце.

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