Возможные протесты по поводу участия срочников в боевых действиях могут вызвать цепочку вопросов и критики.

Участие срочников в боевых действиях является крайне болезненной темой для Кремля.



По словам руководителя Центра военно-правовых исследований и военного эксперта Александра Мусиенко, Владимир Путин опасается, что обсуждение участия срочников в войне может вызвать общественные волнения в России.

"В первые дни операции украинских сил в Курской области российские политики категорически заявляли, что Россия больше не будет вести переговоры с Украиной, включая обмен пленными. Однако ситуация быстро изменилась. Через два дня, когда стало ясно, что в плен попало множество российских срочников, Москва сама предложила начать переговоры по обмену" - заявил эксперт.

Мусиенко отметил, что в России существуют различные движения солдатских матерей, которых Путин опасается. Возможные протесты по поводу участия срочников в боевых действиях могут вызвать цепочку вопросов и критики, на которые Кремлю будет сложно ответить. По словам эксперта, мы нашли их слабое место и теперь можно этим воспользоваться.

Ранее Мусиенко сообщил, Украина нуждается в такой поддержке для продолжения наступления. Успех украинского наступления стал неожиданностью для многих, в том числе и на Западе, где эксперты и аналитики пытаются переосмыслить ситуацию.

Многие до сих пор воспринимают Россию как непобедимое государство, которое может применить ядерное оружие в ответ на удары по своей территории.

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